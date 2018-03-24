КИЕВ, 24 мар — РИА Новости Украина. В Киеве в субботу, 24 марта, на улице Глубочицкой в Шевченковском районе сошел с рельсов трамвай, сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.

Инцидент произошел на маршруте трамваев №14 и №18.

Согласно сообщению, в связи с дорожно-транспортным происшествием движение трамваев было приостановлено.

facebook.com/KyivOperativ В Киеве трамвай сошел с рельсов

О пострадавших не сообщается.

Ранее 20 марта около 16:20 в Харькове на площади Защитников Украины 7/8 произошла авария с участием трамвая и автомобиля Lexus.