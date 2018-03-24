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    Киев

    В Киеве трамвай сошел с рельсов

    (обновлено: )95
    Инцидент произошел на маршруте трамваев №14 и №18. В связи с дорожно-транспортным происшествием движение трамваев было приостановлено.
    В Киеве трамвай сошел с рельсов
    facebook.com/KyivOperativ

    КИЕВ, 24 мар — РИА Новости Украина. В Киеве в субботу, 24 марта, на улице Глубочицкой в Шевченковском районе сошел с рельсов трамвай, сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.

    Инцидент произошел на маршруте трамваев №14 и №18. 

    Согласно сообщению, в связи с дорожно-транспортным происшествием движение трамваев было приостановлено.

    facebook.com/KyivOperativ
    В Киеве трамвай сошел с рельсов

    О пострадавших не сообщается.

    Ранее 20 марта около 16:20 в Харькове на площади Защитников Украины 7/8 произошла авария с участием трамвая и автомобиля Lexus.

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