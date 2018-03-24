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    Киев

    В Киеве ограничивают движение транспорта по трем мостам

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    Коммунальная корпорация "Киевавтодор" призывает столичных водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с ремонтом на трех мостах.
    Южный мост в Киеве
    Украинское фото

    КИЕВ, 24 мар — РИА Новости Украина. В субботу, 24 марта, В Киеве частично будет ограничено движение транспорта из-за ремонта на Северном и Южном мостах. Об этом сообщили в "Киевавтодоре".

    Момент обрушения пешеходного моста во Флориде
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    В частности, будет ограничено движение транспорта в эту субботу на следующих объектах:

    — с 10:00 до 16:00 — по Северному (Московскому) мосту и мосту через р. Десенка в направлении жилого массива Троещина;
    — с 14:00 до 20:00 — по Южному мосту в направлении центра города;
    — с 14:00 до 20:00 — по мосту Метро через Русановский пролив в направлении центра города.

    Коммунальная корпорация призывает водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с ремонтом.

    Напомним, в Майами (штат Флорида, США) продолжается расследование причин обрушения пешеходного моста на автомобили, в результате чего погибли четыре человека, еще девять пострадали.

    Смотрите также: Рухнул на автомобили. Появились фото обрушения моста в США

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