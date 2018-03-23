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    Киев

    В Киеве полиция привезла робота для разминирования "Пинчук арт-центра"

    (обновлено: )18510
    Полицейские срочно эвакуировали персонал и посетителей популярного столичного выставочного центра из-за найденного подозрительного предмета. На место доставлен специальный робот для разминирования.
    Неизвестный сообщил о минировании Пинчук арт-центра
    Фото kiev.informator.ua

    КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. В Киеве в пятницу был закрыт популярный выставочный центр "Пинчук арт-центра", полиция проводит обследование здания, где был найден подозрительный предмет.

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    "Информатор" сообщает, что всех сотрудников и посетителей центра эвакуировали.

    Фото kiev.informator.ua
    Взрывотехники привезли робота для поисков бомбы в Пинчук арт-центре

    Около 12:30 23 марта на место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб и взрывотехники. Они привезли с собой робота-сапера, чтобы провести обследование предмета, похожего на бомбу.

    Ранее пьяная жительница Бориспольского района позвонила в полицию и сообщила о минировании Верховной Рады. Лже-минер была оперативно задержана, взрывных устройств у нее не найдено.

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