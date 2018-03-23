В Киеве полиция привезла робота для разминирования "Пинчук арт-центра"

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КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. В Киеве в пятницу был закрыт популярный выставочный центр "Пинчук арт-центра", полиция проводит обследование здания, где был найден подозрительный предмет.

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"Информатор" сообщает, что всех сотрудников и посетителей центра эвакуировали.

Фото kiev.informator.ua Взрывотехники привезли робота для поисков бомбы в Пинчук арт-центре

Около 12:30 23 марта на место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб и взрывотехники. Они привезли с собой робота-сапера, чтобы провести обследование предмета, похожего на бомбу.

Ранее пьяная жительница Бориспольского района позвонила в полицию и сообщила о минировании Верховной Рады. Лже-минер была оперативно задержана, взрывных устройств у нее не найдено.