В Киеве на ходу загорелся троллейбус

КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. В пятницу ночью в Киеве во время движения загорелся троллейбус. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"23 марта в 00:23 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в Киеве поступило сообщение о том, что на проезжей части дороги на улице Антонова во время движения загорелся троллейбус", — рассказали спасатели.

В 00:38 спасатели ликвидировали пожар.

В результате пожара повреждены тормозные колодки. Погибших и травмированных нет.

Причина возникновения пожара выясняется.

Несколько дней назад водитель потушил троллейбус, который загорелся на ходу.