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    В Киеве на ходу загорелся троллейбус

    (обновлено: )8610
    23 марта в 00:23 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в Киеве поступило сообщение о том, что на проезжей части дороги на улице Антонова во время движения загорелся троллейбус.
    Пожарные. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. В пятницу ночью в Киеве во время движения загорелся троллейбус. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

    "23 марта в 00:23 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в Киеве поступило сообщение о том, что на проезжей части дороги на улице Антонова во время движения загорелся троллейбус", — рассказали спасатели.

    В 00:38 спасатели ликвидировали пожар.

    В результате пожара повреждены тормозные колодки. Погибших и травмированных нет.

    Причина возникновения пожара выясняется.

    Несколько дней назад водитель потушил троллейбус, который загорелся на ходу.

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