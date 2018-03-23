наверх
23.03.201810:51
Курсы валют НБУ
  • USD26.25- 0.03
  • EUR32.33+ 0.05
Рубрики
Ещё
    Киев

    Полиция заблокировала Центральный штаб Нацкорпуса в Киеве

    (обновлено: )952110
    Организация обнародовала видео, где видно, как у здания дежурит патрульная полиция. Отмечается, что внутри здания находятся вооруженные представители спецподразделений.
    Полиция заблокировала Центральный штаб Нацкорпуса в Киеве
    facebook.com/KyivOperativ/

    КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. Полиция блокирует центральный штаб Нацкорпуса в Киеве на проспекте Победы, 83, где на заводе АТЕК находится тренировочная база "Азова", сообщается на странице Нацкорпуса в Facebook.

    Организация обнародовала видео, где видно, как у здания дежурит патрульная полиция. Отмечается, что внутри здания находятся вооруженные представители спецподразделений.

    Смотрите также: Один день Надежды Савченко. Что делала нардеп до задержания

    "Полиция ворвалась внутрь и все там заблокировала. Никого не пропускают. Недавно пустили только Билецкого", — заявили в Нацкорпусе.

    facebook.com/KyivOperativ
    Полиция заблокировала Центральный штаб Нацкорпуса в Киеве

    Как пишет "Страна", активисты партии под воротами АТЕК рассказывают, что блокада началась после заявления лидера "Нацкорпуса" Андрея Билецкого, который назвал дело Савченко "политическим цирком" и усомнился в версии следствия. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Сергей Лабазюк
    Надежда Савченко - снятие неприкосновенности и арест
    Газораспределительная станция. Архивное фото
    Дело - труба! В Украине кризис с газом
    Флаги ЕС
    Отравление Скрипаля. Британия против России
    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
    Выборы президента РФ: результаты и реакция в мире