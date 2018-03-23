КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. Полиция блокирует центральный штаб Нацкорпуса в Киеве на проспекте Победы, 83, где на заводе АТЕК находится тренировочная база "Азова", сообщается на странице Нацкорпуса в Facebook.

Организация обнародовала видео, где видно, как у здания дежурит патрульная полиция. Отмечается, что внутри здания находятся вооруженные представители спецподразделений.

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"Полиция ворвалась внутрь и все там заблокировала. Никого не пропускают. Недавно пустили только Билецкого", — заявили в Нацкорпусе.

facebook.com/KyivOperativ Полиция заблокировала Центральный штаб Нацкорпуса в Киеве

Как пишет "Страна", активисты партии под воротами АТЕК рассказывают, что блокада началась после заявления лидера "Нацкорпуса" Андрея Билецкого, который назвал дело Савченко "политическим цирком" и усомнился в версии следствия.