Задержаны подозреваемые в краже бронзового бюста Леси Украинки в Киеве

КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. Полиция Киева задержала подозреваемых в краже бронзового бюста и мемориальной доски Леси Украинки с фасада дома-музея поэтессы в столице. Задержанными оказались два жителя Святошинского района, один из которых был ранее судим за грабеж и хранение наркотиков, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Киеве.

В ночь на 3 марта неизвестные похитили бронзовый бюст и мемориальную доску Леси Украинки с фасада дома-музея поэтессы на улице Саксаганского Киеве. Леся Украинка жила в этом доме с 1899 по 1909 годы.

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Суд избрал одному из задержанных меру пресечения в виде круглосуточного, а второму – ночного домашнего ареста.

Как установило следствие, 33-летний и 32-летний киевляне разрубили похищенную доску на мелки части, которые они сдавали в пункты приема металлолома. Часть доски была изъята у подозреваемых и приобщена к материалам уголовного производства.

Фото из открытых источников Бронзовый бюст Леси Украинки на доме в центре Киева

Подозреваемым инкриминируют преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса – кража в особо крупных размерах.

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Отметим, похищенная скульптурная композиция была установлена на фасаде дома в 1971 году – в честь 100-летнего юбилея Леси Украинки, который отмечался на уровне ЮНЕСКО.