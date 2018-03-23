наверх
23.03.201805:49
Курсы валют НБУ
  • USD26.25- 0.03
  • EUR32.33+ 0.05
Рубрики
Ещё
    Киев

    Задержаны подозреваемые в краже бронзового бюста Леси Украинки в Киеве

    (обновлено: )39
    В ночь на 3 марта похитили бронзовый бюст и мемориальную доску Леси Украинки с фасада дома-музея поэтессы на улице Саксаганского Киеве. Задержанными оказались жители Святошинского района столицы.
    Место, откуда был похищен бюст Леси Украинки
    facebook.com/Музей выдающихся деятелей украинской культуры

    КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. Полиция Киева задержала подозреваемых в краже бронзового бюста и мемориальной доски Леси Украинки с фасада дома-музея поэтессы в столице. Задержанными оказались два жителя Святошинского района, один из которых был ранее судим за грабеж и хранение наркотиков, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Киеве.

    Место, откуда был похищен бюст Леси Украинки
    facebook.com/Музей выдающихся деятелей украинской культуры
    Бедная Леся. Соцсети о краже бюста поэтессы
     

    В ночь на 3 марта неизвестные похитили бронзовый бюст и мемориальную доску Леси Украинки с фасада дома-музея поэтессы на улице Саксаганского Киеве. Леся Украинка жила в этом доме с 1899 по 1909 годы. 

    Смотрите также: Якубин о разрушении памятников: нет уже логики, все — чистый вандализм

    Суд избрал одному из задержанных меру пресечения в виде круглосуточного, а второму – ночного домашнего ареста.

    Как установило следствие, 33-летний и 32-летний киевляне разрубили похищенную доску на мелки части, которые они сдавали в пункты приема металлолома. Часть доски была изъята у подозреваемых и приобщена к материалам уголовного производства.

    Фото из открытых источников
    Бронзовый бюст Леси Украинки на доме в центре Киева

    Подозреваемым инкриминируют преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса – кража в особо крупных размерах.

    Читайте также: В Киеве осквернили могилу Леси Украинки

    Отметим, похищенная скульптурная композиция была установлена на фасаде дома в 1971 году – в честь 100-летнего юбилея Леси Украинки, который отмечался на уровне ЮНЕСКО.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Надежда Савченко в сопровождении следователя отправляется в управление СБУ
    Надежда Савченко - снятие неприкосновенности и арест
    Подземное хранилище газа. Архивное фото
    Дело - труба! В Украине кризис с газом
    Флаги России и ЕС
    Отравление Скрипаля. Британия против России
    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
    Выборы президента РФ: результаты и реакция в мире