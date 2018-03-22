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    Киев

    Теракт в поддержку Савченко готовили в Киеве

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    Надежда Савченко - снятие неприкосновенности и арест (131)

    (обновлено: )29711
    О заминировании мужчина сообщил в Печерское управление полиции. Правоохранителям уже известен вероятный владелец мобильного телефона.
    Автомобиль патрульной полиции. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 22 мар — РИА Новости Украина. В Киеве аноним позвонил в полицию и заявил, что готовит теракт в поддержку народного депутата Надежды Савченко. На место направлены кинологи, патрули и взрывотехническая служба, сообщает "Обозреватель".

    О заминировании мужчина сообщил в Печерское управление полиции. Правоохранителям уже известен вероятный владелец мобильного телефона.

    В Верховной Раде 22 марта рассматривают представления ГПУ на привлечение к ответственности, задержание и арест нардепа Савченко, которую обвиняют в планировании террористического акта в зале парламента.

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