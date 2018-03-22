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    Киев

    Капля добра. Под Киевом спасли олененка, истекающего кровью

    (обновлено: )36050
    Во дворе частного дома был обнаружен самец косули, возле забора - лужа крови. На месте работало два спасателя и местные жители.
    Спасенный олененок
    Фото со страницы Kyiv Animal Rescue Group в Facebook

    КИЕВ, 22 мар — РИА Новости Украина. В Броварах Киевской области волонтеры спасли раненого олененка. Как говорится на странице Kyiv Animal Rescue Group в Facebook, команде спасения поступило сообщение о том, что истощенное животное ходит по улице.

    "Животное забежало в чей-то двор и там легло. На снегу остались следы крови", — отметили активисты.

    Первый экипаж команды незамедлительно выехал на место происшествия. Во дворе частного дома был обнаружен самец косули, возле забора — лужа крови.

    На месте работало два спасателя и местные жители. Они окружили косулю, накрыли сачками и ввели седативное, после чего госпитализировали в ветеринарную клинику Киевского зоологического парка общегосударственного значения.

    "Вероятно, косулю сбила машина. У нее обнаружены травмы легкого, также выбиты передние зубы. Общее состояние тяжелое, шок", — уточнили волонтеры.

    Напомним, в Бразилии несколько мужчин спасли собаку от душившей ее анаконды.

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