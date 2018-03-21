В Киеве воры совершили налет на квартиру со школьницей

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КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. Неизвестные проникли в квартиру в Святошинском районе Киева, когда там находилась 16-летняя школьница.

Инцидент произошел во вторник на улице Рахманинова.

"Двое неизвестных мужчин взломали замки входных дверей и проникли в помещение квартиры. В одной из комнат находилась девушка", — сообщили Обозревателю жильцы дома.

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По их словам, воры пригрозили школьнице, чтобы она не поднимала шум, забрали ювелирные изделия, деньги и скрылись.

В четверг неизвестные разбили мужчине голову, а потом ограбили, инцидент произошел на бульваре Леси Украинки в Печерском районе Киева.