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    Киев

    В Киеве воры совершили налет на квартиру со школьницей

    (обновлено: )20901
    По данным СМИ, двое мужчин взломали замки входных дверей и проникли в помещение квартиры, расположенной в доме на улице Рахманинова в Киеве. Они пригрозили девушке, после чего обокрали квартиру и скрылись.
    Дверной замок. Архивное фото
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. Неизвестные проникли в квартиру в Святошинском районе Киева, когда там находилась 16-летняя школьница.

    Инцидент произошел во вторник на улице Рахманинова.

    "Двое неизвестных мужчин взломали замки входных дверей и проникли в помещение квартиры. В одной из комнат находилась девушка", — сообщили Обозревателю жильцы дома.

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    По их словам, воры пригрозили школьнице, чтобы она не поднимала шум, забрали ювелирные изделия, деньги и скрылись.

    В четверг неизвестные разбили мужчине голову, а потом ограбили, инцидент произошел на бульваре Леси Украинки в Печерском районе Киева.

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