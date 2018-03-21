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    Киев

    В центре Киева средь бела дня мужчине разбили голову и ограбили

    Тема:

    Криминальные войны в Украине (326)

    (обновлено: )19211
    Нападение на мужчину произошло днем в среду в Печерском районе Киева. По словам очевидца, скорую помощь пришлось ждать более 30 минут, пострадавшего забрали в больницу.
    Мужчина, пострадавший в результате нападения в центре Киева
    facebook.com/bykov.inpolit

    КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. Неизвестные днем в среду избили и ограбили мужчину на бульваре Леси Украинки в Печерском районе Киева, сообщил очевидец Сергей Быков на своей странице в Facebook.

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    По его словам, он увидел пострадавшего с разбитой головой, когда выходил со двора.

    Быков добавил, что скорую помощь пришлось ждать более 30 минут, пострадавшего забрали в больницу.

    В комментариях он уточнил, что сотрудники Нацполиции прибыли сразу, так как "опорный пункт в этом же доме".

    Ранее в Киеве ограбили квартиру заместителя министра иностранных дел Сергея Кислицы. Преступники взломали замки и поникли в его квартиру в Днепровском районе столицы. Неизвестные украли телефон, компьютер и часы.

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