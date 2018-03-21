В центре Киева средь бела дня мужчине разбили голову и ограбили

КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. Неизвестные днем в среду избили и ограбили мужчину на бульваре Леси Украинки в Печерском районе Киева, сообщил очевидец Сергей Быков на своей странице в Facebook.

По его словам, он увидел пострадавшего с разбитой головой, когда выходил со двора.

Быков добавил, что скорую помощь пришлось ждать более 30 минут, пострадавшего забрали в больницу.

В комментариях он уточнил, что сотрудники Нацполиции прибыли сразу, так как "опорный пункт в этом же доме".

Ранее в Киеве ограбили квартиру заместителя министра иностранных дел Сергея Кислицы. Преступники взломали замки и поникли в его квартиру в Днепровском районе столицы. Неизвестные украли телефон, компьютер и часы.