Националисты у АП требуют реакции Порошенко на самоубийство Волошина

КИЕВ, 21 мар – РИА Новости Украина.

Представители "Свободы", движения "Национальный корпус" и "Правого сектора" митингуют у здания администрации президента Украины, требуют от властей отреагировать на самоубийство Владислава Волошина, и.о. директора предприятия "Николаевский международный аэропорт".

Несколько десятков националистов проводят акцию на улице Банковой в Киеве, где расположена администрация Порошенко. Они требуют от Порошенко увольнение губернатора Николаевской области Алексея Савченко. По их мнению, необходимо создать комиссию, которая проверит законность деятельности Савченко на должности.

По мнению националистов, в доведении Волошина до самоубийства виновен именно Савченко. Митингующие запустили в сторону администрации бумажные самолеты с надписью "Савченко убийца".

Митинг проходит в начале улицы, так как подходы к администрации заблокированы металлическим забором еще с прошлого года. Охрана здания и окрестных улиц усилена, дежурят полицейские и военнослужащие Национальной гвардии Украины. Митингующие передали свое обращение представителю президента, который к ним вышел.

Ранее в воскресенье полиция Николаевской области сообщила о том, что Волошин покончил жизнь самоубийством в собственной квартире. Местные СМИ, со ссылкой на источники, сообщили, что причиной самоубийства могут быть проблемы, возникшие в ходе ремонта аэропорта. Также, по данным СМИ, фамилия Волошина якобы фигурирует в показаниях украинского военнослужащего, проходящего в России свидетелем по делу о крушении малайзийского Boeing. Он утверждал, что самолет якобы мог быть сбит штурмовиком, пилотируемым Волошиным. Позже эта информация была опровергнута прокуратурой Нидерландов и следователями. У него остались двое малолетних детей.