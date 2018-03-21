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    Киев

    Националисты у АП требуют реакции Порошенко на самоубийство Волошина

    (обновлено: )39202
    Несколько десятков националистов проводят акцию на улице Банковой в Киеве, где расположена администрация Порошенко. Они требуют от Порошенко увольнение губернатора Николаевской области.
    Государственный флаг Украины на здании Администрации президента
    Facebook Петра Порошенко

    КИЕВ, 21 мар – РИА Новости Украина. 

    Владислав Волошин
    Фото Николаевской ОГА
    В Николаеве требуют отставки губернатора из-за суицида Волошина — журналист
    Представители "Свободы", движения "Национальный корпус" и "Правого сектора" митингуют у здания администрации президента Украины, требуют от властей отреагировать на самоубийство Владислава Волошина, и.о. директора предприятия "Николаевский международный аэропорт".

    Несколько десятков националистов проводят акцию на улице Банковой в Киеве, где расположена администрация Порошенко. Они требуют от Порошенко увольнение губернатора Николаевской области Алексея Савченко. По их мнению, необходимо создать комиссию, которая проверит законность деятельности Савченко на должности.

    По мнению националистов, в доведении Волошина до самоубийства виновен именно Савченко. Митингующие запустили в сторону администрации бумажные самолеты с надписью "Савченко убийца".

    Митинг проходит в начале улицы, так как подходы к администрации заблокированы металлическим забором еще с прошлого года. Охрана здания и окрестных улиц усилена, дежурят полицейские и военнослужащие Национальной гвардии Украины. Митингующие передали свое обращение представителю президента, который к ним вышел.

    Ранее в воскресенье полиция Николаевской области сообщила о том, что Волошин покончил жизнь самоубийством в собственной квартире. Местные СМИ, со ссылкой на источники, сообщили, что причиной самоубийства могут быть проблемы, возникшие в ходе ремонта аэропорта. Также, по данным СМИ, фамилия Волошина якобы фигурирует в показаниях украинского военнослужащего, проходящего в России свидетелем по делу о крушении малайзийского Boeing. Он утверждал, что самолет якобы мог быть сбит штурмовиком, пилотируемым Волошиным. Позже эта информация была опровергнута прокуратурой Нидерландов и следователями. У него остались двое малолетних детей.

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