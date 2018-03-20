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    Киев

    Пытались отключить газ. В Киеве люди напали на сотрудников "Киевгаза"

    (обновлено: )19730
    Сотрудники "Киевгаза" пытались устранить нарушения, из-за чего подверглись избиению. Одному из сотрудников сломали нос. Кроме того, жители разбили служебное авто и похитили профессиональные инструменты.
    Вывеска ПАО Киевгаз на здании в Киеве
    УНИАН Мусиенко Владислав

    КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. 

    Андрей Герус
    glavcom.ua
    Киевлянам грозит остаться без горячей воды из-за субсидий – Герус
    В Киеве жильцы дома напали на сотрудников "Киевгаза", которые пытались отключить дом от газоснабжения.

    Как сообщает пресс-служба "Киевгаза", местные жители на ул. Вацлава Гавела, 41 решила самовольно восстановить газоснабжение в доме, подвергая себя и своих соседей опасности взрыва.

    Отмечается, что сотрудники "Киевгаза" пытались устранить нарушения, из-за чего подверглись избиению. Одному из сотрудников сломали нос.

    Кроме того, жители разбили служебное авто и похитили профессиональные инструменты.

    "Киевляне откровенно нарушают базовые правила газовой безопасности. ПАО Киевгаз ни при каких условиях не будет возобновлять газоснабжение при наличии нарушений. Мы не можем и не будем пренебрегать безопасностью жителей города. Любые попытки давления на наших сотрудников есть заранее бесполезными, а неправомерные действия будут наказаны по всей строгости закона", — отмечается в сообщении.

    Ранее "Киевгаз" напомнил о важности безопасного пользования газовыми приборами, разместив на своем официальном сайте правила пользования газовой плитой и духовкой.

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