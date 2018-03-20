Пытались отключить газ. В Киеве люди напали на сотрудников "Киевгаза"

КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина.

В Киеве жильцы дома напали на сотрудников "Киевгаза", которые пытались отключить дом от газоснабжения.

Как сообщает пресс-служба "Киевгаза", местные жители на ул. Вацлава Гавела, 41 решила самовольно восстановить газоснабжение в доме, подвергая себя и своих соседей опасности взрыва.

Отмечается, что сотрудники "Киевгаза" пытались устранить нарушения, из-за чего подверглись избиению. Одному из сотрудников сломали нос.

Кроме того, жители разбили служебное авто и похитили профессиональные инструменты.

"Киевляне откровенно нарушают базовые правила газовой безопасности. ПАО Киевгаз ни при каких условиях не будет возобновлять газоснабжение при наличии нарушений. Мы не можем и не будем пренебрегать безопасностью жителей города. Любые попытки давления на наших сотрудников есть заранее бесполезными, а неправомерные действия будут наказаны по всей строгости закона", — отмечается в сообщении.

Ранее "Киевгаз" напомнил о важности безопасного пользования газовыми приборами, разместив на своем официальном сайте правила пользования газовой плитой и духовкой.