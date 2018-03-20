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    В Киеве молодые парни напали на прохожего с битами

    (обновлено: )31003
    Трое незнакомцев с газовым баллончиком и битами пытались отобрать у мужчины личные вещи. Уже через час полицейские задержали двух молодых людей, причастных к нападению.
    Нападение в Киеве
    Пресс-служба Полиции Киева

    КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. В Киеве трое злоумышленников напали на прохожего с битами и газовым баллончиком и пытались отобрать у него вещи. Как сообщили в ГУ НП в Киеве, в дежурную часть Святошинского управления полиции от местного жителя поступило сообщение о том, что трое незнакомцев с газовым баллончиком и битами пытались отобрать у него личные вещи.

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    Уже через час полицейские задержали двух молодых людей, причастных к нападению. Ими оказались местные жители, 1999 и 1998 годов рождения. Ранее в поле зрения правоохранителей они не попадали. Их сообщника ищут. Во время поверхностного осмотра правоохранители изъяли у правонарушителей орудие преступления.

    Следственным отделом Святошинского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 187 ("Разбой") Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

    Ранее сообщалось, что бездомный жестоко избил полицейского на одной из станций киевского метро.

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