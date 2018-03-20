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    Киев

    В бизнес-центре в центре Киева нашли тело женщины

    (обновлено: )152
    Тело женщины обнаружили в Arena City днем во вторник. По предварительным данным, она работала уборщицей в гостинице Royal Hotel De Paris в здании бизнес-центра.
    Скорая возле бизнес-центре Arena City в Киеве, где обнаружили тело женщины
    kiev.informator.ua

    КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. Тело женщины обнаружили во вторник в бизнес-центре Arena City, который находится в центре столицы по адресу Большая Васильковская, 5, сообщает Информатор.

    По предварительной информации, женщина работала уборщицей в гостинице Royal Hotel De Paris в здании бизнес-центра.

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    Тело нашли около 12:00. На место происшествия прибыли медики. "Причиной смерти считают сердечный приступ", — говорится в сообщении. 

    Ранее тело мужчины в военной форме без документов обнаружили между селами Ивано-Дарьевка и Спорное на подконтрольной Киеву территории Донецкой области.

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