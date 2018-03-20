В бизнес-центре в центре Киева нашли тело женщины

КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. Тело женщины обнаружили во вторник в бизнес-центре Arena City, который находится в центре столицы по адресу Большая Васильковская, 5, сообщает Информатор.

По предварительной информации, женщина работала уборщицей в гостинице Royal Hotel De Paris в здании бизнес-центра.

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Тело нашли около 12:00. На место происшествия прибыли медики. "Причиной смерти считают сердечный приступ", — говорится в сообщении.

Ранее тело мужчины в военной форме без документов обнаружили между селами Ивано-Дарьевка и Спорное на подконтрольной Киеву территории Донецкой области.