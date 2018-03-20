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    Киев

    В Киеве задержали "минера" здания МВД

    (обновлено: )63
    Житель Киева по телефону сообщил о минировании одной из центральных улиц столицы и здания департамента Министерства внутренних дел Украины. Он задержан, открыто уголовное производство.
    Задержание мужчины за ложное минирование здания МВД
    ssu.gov.ua

    КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицией разоблачили в Киеве анонима, сделавшего сообщение о заминировании здания департамента Министерства внутренних дел Украины, сообщает пресс-служба ведомства.

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    УНИАН
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    "Оперативники спецслужбы задержали в соответствии со ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины местного жителя, который якобы "заминировал" одну из центральных улиц столицы и здание департамента МВД Украины", — говорится в сообщении.

    Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении преступления.

    Ранее правоохранители задержали мужчину, сообщившего о минировании здания Верховной Рады. Никаких подозрительных предметов или взрывчатых веществ обнаружено не было.

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