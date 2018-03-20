В Киеве задержали "минера" здания МВД

КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицией разоблачили в Киеве анонима, сделавшего сообщение о заминировании здания департамента Министерства внутренних дел Украины, сообщает пресс-служба ведомства.

"Оперативники спецслужбы задержали в соответствии со ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины местного жителя, который якобы "заминировал" одну из центральных улиц столицы и здание департамента МВД Украины", — говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении преступления.

Ранее правоохранители задержали мужчину, сообщившего о минировании здания Верховной Рады. Никаких подозрительных предметов или взрывчатых веществ обнаружено не было.