Спасение сбежавшего. Из вентиляции киевской многоэтажки достали енота

КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. Зооспасатели вынули из вентиляционного канала сбежавшего от хозяев енота в жилом доме в Печерском районе Киева, сообщает Команда спасения животных в Киеве на своей странице в Facebook.

"Енота недавно привезли в новую квартиру, он был напуган при перевозке, и когда в его комнату открыли дверь, неожиданно для его владельцев, он выскочил и влез в сантехнический люк для обслуживания труб, а оттуда в вентиляционный канал. (…) Енот не успел уйти по вентиляции в центральный канал (квартира находится на 17-м этаже, шансов на выживание в центральном канале было немного)", — сказано в сообщении.

Енот в вентиляции одного из домов в Киеве

Спасатели оперативно перекрыли выход в центральный канал, заблокировав проход за пределы квартиры. Затем в стене было проделано отверстие, через которое из вентиляции получилось извлечь енота.

"Енот был сильно испуган и кусался. После извлечения енот возвращен в свою комнату, где у него созданы все условия для комфортного проживания", — говорится в сообщении.

facebook.com/KARG.kyivanimalrescuegroup Енот в одной из киевской квартир

В феврале пропуск автомобилей в Николаевке на границе Украины и России был временно приостановлен из-за бешеного енота. Животное рычало и бросалось на людей, не покидая пункт пропуска.