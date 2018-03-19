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    Киев

    Появились подробности взрыва в киевской многоэтажке

    (обновлено: )27510
    По данным одного из изданий, между несколькими мужчинами возник конфликт, в ходе которого один из них достал гранату и бросил в оппонентов; вероятной причиной конфликта был визит к местному жителю коллекторов, хотевших отобрать квартиру.
    Дом, в котором взорвалась граната в Киеве
    espreso.tv

    КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. Вероятной причиной конфликта в Оболонском районе Киева, в ходе которого взорвалась граната, был визит к местному жителю коллекторов, сообщают "Стражи Эспрессо" со ссылкой на свои источники.

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    "Между несколькими мужчинами возник конфликт, в ходе которого один из них достал гранату и бросил ее в оппонентов. По данным источников, вероятной причиной конфликта был визит к местному жителю коллекторов, которые якобы хотели отобрать его квартиру", — пишет издание.

    По предварительным данным, в результате взрыва пострадали три человека.

    Ранее столичная полиция сообщила, что взрыв произошел на улице Приречная. Установлено, что происшествие случилось на шестом этаже: во время конфликта хозяина одной из квартир и неизвестными мужчинами началась драка и прогремел взрыв, предположительно – осколочной гранаты. На месте обнаружены следы крови. Неизвестные скрылись. Владелец квартиры в результате инцидента не пострадал.

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