В Киеве в подъезде многоэтажки взорвали гранату

КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. Взрыв, предположительно, гранаты произошел в подъезде многоэтажного дома в Оболонском районе Киева, информация о пострадавших и обстоятельствах происшествия уточняется, сообщает пресс-служба полиции Киева.

Сообщается, что в понедельник в дежурную часть Оболонского управления полиции поступило сообщение, что в подъезде дома на улице Приречная произошел взрыв. На вызов выехали все профильные службы и следственно-оперативная группа.

"В настоящее время установлено, что происшествие случилось на шестом этаже: во время конфликта хозяина одной из квартир и неизвестными мужчинами началась драка и прогремел взрыв, предположительно – осколочной гранаты. На месте обнаружены следы крови. Неизвестные скрылись", — говорится в сообщении.

Отмечается, что владелец квартиры в результате инцидента не пострадал.

Напомним, что в ночь на 15 марта в Деснянском районе Киев на проспекте Маяковского мужчина бросил взрывное устройство в полицейских. В результате детонации взрывного устройства были повреждены полицейский автомобиль Toyota Prius, торговый киоск и павильон общественного транспорта.