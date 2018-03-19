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    В Киеве в подъезде многоэтажки взорвали гранату

    (обновлено: )18210
    Полиция Киева сообщает, что на улице Приречной в Оболонском районе произошел конфликт, в ходе которого прогремел взрыв на шестом этаже многоэтажного дома.
    Изъятая граната
    Головне управління Національної поліції в Хмельницькій області

    КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. Взрыв, предположительно, гранаты произошел в подъезде многоэтажного дома в Оболонском районе Киева, информация о пострадавших и обстоятельствах происшествия уточняется, сообщает пресс-служба полиции Киева.

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    facebook.com/UA.KyivPolice
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    Сообщается, что в понедельник в дежурную часть Оболонского управления полиции поступило сообщение, что в подъезде дома на улице Приречная произошел взрыв. На вызов выехали все профильные службы и следственно-оперативная группа.

    "В настоящее время установлено, что происшествие случилось на шестом этаже: во время конфликта хозяина одной из квартир и неизвестными мужчинами началась драка и прогремел взрыв, предположительно – осколочной гранаты. На месте обнаружены следы крови. Неизвестные скрылись", — говорится в сообщении.

    Отмечается, что владелец квартиры в результате инцидента не пострадал.

    Напомним, что в ночь на 15 марта в Деснянском районе Киев на проспекте Маяковского мужчина бросил взрывное устройство в полицейских. В результате детонации взрывного устройства были повреждены полицейский автомобиль Toyota Prius, торговый киоск и павильон общественного транспорта.

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