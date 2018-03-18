Силовики вывезли грузовик "Движения новых сил" с Европейской площади

КИЕВ, 18 мар — РИА Новости Украина. Правоохранители вывезли из центра Киева с Европейской площади грузовик партии "Движение новых сил" с аппаратурой для установления сцены.

Об этом сообщил народный депутат Юрий Деревянко на своей странице в Facebook.

"Полиция села за руль и угнала автомобиль, который участники движения привезли на Европейскую площадь", — заявил Деревянко.

Представители "Движения" заявили, что грузовик был похищен.

Ранее стало известно, что полиция задержала активистов партии экс-президента Грузии Михаила Саакашвили "Рух новых сил", которые хотели установить сцену на Майдане независимости в Киеве для марша, запланированного на воскресенье.

В Киеве в воскресенье сторонники экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили проведут "всеукраинский марш" с требованием отставки президента страны Петра Порошенко, главы МВД Арсена Авакова и генпрокурора Юрия Луценко.