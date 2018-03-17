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    Киев

    Партия Саакашвили сообщила о задержаниях активистов на Майдане

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    Жесткая депортация Саакашвили: что дальше? (944)

    (обновлено: )1701
    По предварительной информации политсилы, правоохранители задержали водителя грузовика и активиста Игоря Терещенко, которых, предположительно, отвезли в Шевченковское отделение полиции.
    На Европейской площади полиция заблокировала автомобиль Руха новых сил
    Громадське

    КИЕВ, 17 мар — РИА Новости Украина. Полиция задержала активистов партии экс-президента Грузии Михаила Саакашвили "Рух новых сил", которые хотели установить сцену на Майдане независимости в Киеве для марша, запланированного на воскресенье. Об этом сообщается на странице партии в Facebook.

    "Активистов, которые хотят установить сцену на Майдане для Марша за отставку Порошенко, задержали и упаковали в автозаки", — говорится в сообщении.

    Как уточняется, силовики заблокировали грузовик со сценой, после чего начали забирать активистов в полицейские участки.

    По предварительной информации политсилы, правоохранители задержали водителя грузовика и активиста Игоря Терещенко, которых, предположительно, отвезли в Шевченковское отделение полиции.

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    В Киеве в воскресенье сторонники экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили проведут "всеукраинский марш" с требованием отставки президента страны Петра Порошенко, главы МВД Арсена Авакова и генпрокурора Юрия Луценко.

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