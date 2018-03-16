В Киеве задержали сотрудницу банка, укравшую 250 млн грн

КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. Сотрудники прокуратуры Киева совместно со Службой безопасности Украины (СБУ) и Национальной полицией задержали подозреваемую в завладении средствами государственного банка "Укргазбанк" на сумму 250 миллионов гривен, сообщила в пятницу пресс-служба столичной прокуратуры.

"Установлено, что в 2015 году указанное лицо под предлогом оказания услуг по решению проблемной задолженности банковских учреждений умышленно и по предварительному сговору с другими лицами организовало подделки ряда документов по отчуждению кредитного портфеля государственного банка "Укргазбанк", — говорится в сообщении пресс-службы.

С этой целью, по версии следствия, она создала ряд фиктивных предприятий, назначив их руководителями подконтрольных лиц, и привлекла в качестве соисполнителей других лиц. "Вследствие указанных действий банк был лишен права требования по кредиту, а имущество находящегося в залоге банка на сумму 250 миллионов гривен незаконно выбыло из-под его ипотеки", — говорится в сообщении ведомства.

Женщине сообщено о подозрении в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах, подделке документов, присвоении властных полномочий, подкупе лица, которое предоставляет публичные услуги, и фиктивном предпринимательстве. По ходатайству прокуратуры в отношении судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что харьковская прокуратура объявила подозрение сотруднице банка, присвоившей 200 тысяч гривен с карточки умершей клиентки.