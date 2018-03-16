В Киеве 19 марта может стать выходным днем

КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. Киевская городская государственная администрация будет рекомендовать сделать понедельник выходным в случае ухудшения погоды.

В первую очередь это коснется дошкольных и общеобразовательных учебных заведений. Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, говорится на сайте ведомства.

"В случае значительного ухудшения погодных условий городская власть будет рекомендовать объявить понедельник, 19 марта, выходным днем. В первую очередь это коснется дошкольных и общеобразовательных учебных заведений, о чем будет сообщено отдельно", — говорится в сообщении.

Поворозник попросил киевлян внимательно следить за сообщениями местных властей и следовать рекомендациям специалистов.

Ранее синоптики предупредили о сильных морозах.