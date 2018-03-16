"Киевэнерго" жалуется на массовые кражи люков и счетчиков тепла

КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. В Киев за последние несколько дней украдено более двух десятков крышек канализационных люков, сообщает пресс-служба "Киевэнерго". ГУ НП Украины в Днепропетровской области Днепр идет на рекорд: за ночь украли 17 канализационных люков

По данным компании в Киеве существует проблема массовых краж как люков, так и приборов учета теплоэнергии.

"В Киеве участились кражи счетчиков тепла и люков. В течение прошлого года в Киеве похищено 117 крышек люков и 125 теплосчетчиков. Больше всего люков похищено в Святошинском районе: за несколько дней — более двух десятков", — говорится в сообщении "Киевэнерго".

С начала 2018 года в Киеве уже похищено семь счетчиков тепла, а общее количество похищенных домовых узлов учета тепловой энергии составляет на сегодня 361. В течение 2017 вместо украденных счетчиков тепла было установлено 45, отремонтировано — 732.

В "Киевэнерго" подсчитывают убытки от краж и указывает, что стоимость одного люка в среднем составляет 2500 гривен, а стоимость приборов учета тепловой энергии в зависимости от комплектации и технических характеристик в среднем составляет 54 тысяч гривен.

Ранее сообщалось, что в Черкассах 6-летний ребенок упал в канализационный колодец и погиб.