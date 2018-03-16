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    Киев

    "Киевэнерго" жалуется на массовые кражи люков и счетчиков тепла

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    "Киевэнерго" заявило о проблеме массовых краж люков и счетчиков тепла. Компания сообщает, что каждый люк обходится в 2500 гривен, а счетчики стоят до 54 тысяч гривен.
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    vodokanal.kiev.ua

    КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. В Киев за последние несколько дней украдено более двух десятков крышек канализационных люков, сообщает пресс-служба "Киевэнерго".

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    По данным компании в Киеве существует проблема массовых краж как люков, так и приборов учета теплоэнергии.

    "В Киеве участились кражи счетчиков тепла и люков. В течение прошлого года в Киеве похищено 117 крышек люков и 125 теплосчетчиков. Больше всего люков похищено в Святошинском районе: за несколько дней — более двух десятков", — говорится в сообщении "Киевэнерго".

    С начала 2018 года в Киеве уже похищено семь счетчиков тепла, а общее количество похищенных домовых узлов учета тепловой энергии составляет на сегодня 361. В течение 2017 вместо украденных счетчиков тепла было установлено 45, отремонтировано — 732.

    В "Киевэнерго" подсчитывают убытки от краж и указывает, что стоимость одного люка в среднем составляет 2500 гривен, а стоимость приборов учета тепловой энергии в зависимости от комплектации и технических характеристик в среднем составляет 54 тысяч гривен.

    Ранее сообщалось, что в Черкассах 6-летний ребенок упал в канализационный колодец и погиб.

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