Киев перестал быть в тройке самых дешевых столиц мира

КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. Киев стал четвертым по темпам подорожания среди 133 мегаполисов, свидетельствуют данные рейтинга Worldwide Cost of Living 2018, которое готовит издание The Economist.

Отмечается, что украинская столица за 12 месяцев поднялась на 14 позиций в списке самых дорогих городов мира.

В прошлом году Киев был на 3 месте самых дешевых городов мира, но теперь он оказался на 17 позиции. При этом индекс стоимости проживания вырос с 47 до 55 пунктов.

Среди самых дешевых городов планеты названы Дамаск (Сирия), Каракас (Венесуэла), Алматы (Казахстан), Бухарест (Румыния). А в числе самых дорогих — Сингапур, Париж, Цюрих, Гонк-Конг, Осло, Женева, Сеул и Копенгаген. К примеру, неизменный лидер рейтинга Сингапур оценили в 116 баллов.

Как сообщалось ранее, украинское гражданство занимает 91 место в рейтинге компании Nomad Capitalist, которая оценивает "ценность" гражданства в 199 странах мира.