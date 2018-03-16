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    Киев

    Киев перестал быть в тройке самых дешевых столиц мира

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    В прошлом году Киев был на 3 месте самых дешевых городов мира, но теперь он оказался на 17 позиции. При этом индекс стоимости проживания вырос с 47 до 55 пунктов.
    Вид на Киев
    REUTERS Gleb Garanich

    КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. Киев стал четвертым по темпам подорожания среди 133 мегаполисов, свидетельствуют данные рейтинга Worldwide Cost of Living 2018, которое готовит издание The Economist.

    Украина в ТОПе несчастных стран. Инфографика
    РИА Новости Украина
    Рейтинг самых "несчастных стран". Украина - в лидерах

    Отмечается, что украинская столица за 12 месяцев поднялась на 14 позиций в списке самых дорогих городов мира.

    В прошлом году Киев был на 3 месте самых дешевых городов мира, но теперь он оказался на 17 позиции. При этом индекс стоимости проживания вырос с 47 до 55 пунктов.

    Среди самых дешевых городов планеты названы Дамаск (Сирия), Каракас (Венесуэла), Алматы (Казахстан), Бухарест (Румыния). А в числе самых дорогих — Сингапур, Париж, Цюрих, Гонк-Конг, Осло, Женева, Сеул и Копенгаген. К примеру, неизменный лидер рейтинга Сингапур оценили в 116 баллов.

    Как сообщалось ранее, украинское гражданство занимает 91 место в рейтинге компании Nomad Capitalist, которая оценивает "ценность" гражданства в 199 странах мира. 

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