В центре Киева час не могли потушить пожар в доме

ГСЧС

КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. В центре Киева по улице Владимирской, 49А в четверг, 15 марта, горел жилой дом, передает ГСЧС.

Информация о пожаре поступила спасателям в 14.37.

Прибывшие на место специалисты установили, что загорелся утеплитель на уровне восьмого этажа между двумя зданиями.

ГСЧС В центре столицы загорелся дом

В 15.36 пожар на площади 20 кв. м был локализован, а в 15.49 — полностью ликвидирован. На месте происшествия работало две единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники и 11 человек личного состава.

Жертв и пострадавших нет, причины возникновения пожара устанавливают специалисты.

Напомним, в Шевченковский районе Днепра произошел пожар, в котором погиб гражданин Египта.