наверх
15.03.201820:41
Курсы валют НБУ
  • USD25.92- 0.01
  • EUR32.08+ 0.19
Рубрики
Ещё
    Киев

    В центре Киева час не могли потушить пожар в доме

    (обновлено: )77
    Прибывшие на место специалисты установили, что загорелся утеплитель на уровне восьмого этажа между двумя зданиями.
    В центре столицы загорелся дом
    ГСЧС

    КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. В центре Киева по улице Владимирской, 49А в четверг, 15 марта, горел жилой дом, передает ГСЧС.

    Информация о пожаре поступила спасателям в 14.37.

    Прибывшие на место специалисты установили, что загорелся утеплитель на уровне восьмого этажа между двумя зданиями.

    ГСЧС
    В центре столицы загорелся дом

    В 15.36 пожар на площади 20 кв. м был локализован, а в 15.49 — полностью ликвидирован. На месте происшествия работало две единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники и 11 человек личного состава.

    Жертв и пострадавших нет, причины возникновения пожара устанавливают специалисты.

    Напомним, в Шевченковский районе Днепра произошел пожар, в котором погиб гражданин Египта.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Внефракционный депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко
    Из героев в злодеи: Савченко обвиняют в перевороте
    Порошенко поздравил Гонтареву с увольнением
    Смолий - глава НБУ: что изменится после ухода Гонтаревой?
    Сергей Скрипаль. Архивное фото
    Отравление Скрипаля. Британия против России
    Газораспределительная станция в Украине. Архивное фото
    Дело - труба! В Украине кризис с газом