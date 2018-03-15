Власти Киева обязали маршрутчиков установить валидаторы

КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. Киевская городская государственная администрация вводит новые требования для частных перевозчиков — маршрутки должны быть оснащены валидаторами для считывания электронного билета.

Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Дмитрий Давтян.

"С сегодняшнего дня действуют новые требования, включающие установку валидатора для электронной оплаты. Это обязательное условие для всех частных перевозчиков… Все должны будут приобрести новое оборудование и установить его", — рассказал заместитель председателя КГГА.

Таким образом столичные власти хотят вывести из тени доходы от перевозок в частном общественном транспорте, а также упростить способ оплаты для пассажиров.

"Это позволит людям, которые пользуются услугами частных перевозчиков, оплатить проезд картой, электронным билетом, системой PayPass. У них появится один способ оплаты в любом транспорте независимо от того, коммунальный он или частный. А также это приведет к тому, что частники будут вынуждены показывать официальную доходную часть, чего сегодня не происходит", — заявил Давтян.

В КГГА напомнили, что в ближайшие месяцы столица ожидает поставку оборудования автоматизированной системы оплаты проезда для запуска Е-билета. Пока осуществлялась лишь предварительная работа.