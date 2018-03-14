В "Киевгазе" удивили советами, как не отравиться угарным газом

КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. "Киевгаз" напомнил о важности безопасного пользования газовыми приборами, разместив на своем официальном сайте правила пользования газовой плитой и духовкой.

"Киевгаз" предлагает внимательно ознакомиться с данными правилами газовой безопасности. Именно от этого зависит ваша безопасность и безопасность ваших соседей", — говорится в сообщении.

Правила газовой безопасности

Для включения плиты и духовки прежде всего необходимо обеспечить надежную вентиляцию, далее открыть краны перед счетчиком и плитой, поднести открытый огонь к горелке, а после этого – открыть краны на плите.

"Горение нормальное, если пламя устойчивое и голубое. Если пламя желтое, надо отрегулировать подачу воздуха и почистить горелку", — подчеркивают в "Киевгазе".

Кроме того, рекомендуется перекрывать краны после пользования газовыми приборами. При закрытом кране черта на нем должна быть направлена вдоль трубы.

В Бердичеве восемь человек погибли в одном из частных домостроений, среди погибших — двое детей. По предварительным данным, причиной гибели людей в Бердичеве стало отравление угарным газом.