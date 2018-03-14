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    Власти Киева хотят отменить переход на летнее время

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    Как заявил инициатор идеи, депутат Киевсовета Александр Пабат, в мире более 60% стран не переводят стрелки часов.
    Часы. Архивное фото
    RIA News Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. В Киевсовете предлагают пересмотреть целесообразность перехода на летнее время.

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    В среду на заседании постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам здравоохранения и социальной защиты депутаты согласовали проект решения об обращении в Кабмин относительно пересмотра целесообразности существующего порядка исчисления времени на территории Украины (введение и отмена перехода на летнее время).

    В мэрии уверяют: ежегодный перевод часов вызывает так называемый временной стресс и негативно влияет на психологическое и физическое состояние человека. 

    "В мире более 60% стран не переводят стрелки часов. В последнее время вопрос целесообразности перехода на летнее время приобретает все большую актуальность и среди стран Европейского Союза. В частности, правительства Финляндии и Литвы добивались отмены летнего времени в ЕС?", — заявил инициатор идеи, депутат Киевсовета Александр Пабат.

    Проект решения должны также рассмотреть на пленарном заседании Киевсовета.

    Напомним, в последние выходные марта Украина вернется с зимнего времени на летнее. В связи с этим 25 марта в 3 часа ночи стрелки часов нужно будет перевести на час вперед.

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