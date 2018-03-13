Фото дня. Генеральная уборка под Радой

КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. Все палатки убраны в Мариинском парке и на площади Конституции возле Верховной Рады. Сотрудники коммунальных служб во вторник завершили уборку территории, сообщает Укринформ.

Лагерь сторонников бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, ранее лишенного украинского гражданства и выдворенного в Польшу, был разбит у здания Рады еще в 2017 году. Правоохранители 3 марта пришли с обыском в палаточный городок, однако митингующие оказали сопротивление, произошли столкновения.

Полиция сообщала о задержании более 100 протестующих и 20 пострадавших с обеих сторон, а также изъятии в палаточном городке девяти гранат РГД-5, "коктейлей Молотова" и пяти дымовых мин.

После разгона палаточного городка Аваков написал в Twitter: "Мы тоже прикрутили… А говорят тут некоторые, что не то имели в виду".