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    Киев

    Обострение борьбы за власть в Коцюбинском. Появились новые подробности

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    По словам главы Коцюбинского поселкового совета Ольги Матюшиной, "волеизъявление общества вновь пытаются украсть", 7 марта регистратор заменил в реестре ее фамилию как поселкового головы на фамилию депутата Николая Еременко.
    Вече в Коцюбинском в поддержку поселкового главы Ольги Матюшиной
    Facebook Марии Шевченко

    КИЕВ, 12 мар — РИА Новости Украина. Главу Коцюбинского поселкового совета Ольгу Матюшина отстранили от должности после общественных слушаний о присоединении поселка к Киеву. Об этом она сообщила в Facebook.

    Юрий Лукашин
    "Вести-Репортер"
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    "Волеизъявление общества вновь пытаются украсть. 7 марта регистратор, не имея никаких оснований, заменил в реестре мою фамилию как поселкового головы на фамилию депутата КСР Николая Еременко", — написала Матюшина.

    "Это произошло сразу после того, как прошли общественные слушания, где почти 61% граждан высказались за присоединение к Киеву. Ирпенское дерибанне лобби, которое хочет поглотить Коцюбинское, организовало уже второе за последние 2 года ГКЧП, дав указание подконтрольному регистратору исполкома Ирпеня", — добавила Матюшина.

    По ее словам "Николай Еременко — человек, который самопроголосился мэром поселка, имеет неуравновешенную психику, потому что серьезно злоупотребляет алкоголем".

    "На действия регистратора я пожаловалась в прокуратуру (соответствующее заявление о преступлении отправлена ​​на имя Дмитрия Чибисова в тот же день) и готовлю иск в суд. Я и моя команда будем действовать исключительно в правовой плоскости", — написала Матюшина.

    Ранее сообщалось о конфликте в Коцюбинском. Поселковому главе Коцюбинского Ольге Матюшиной объявляли недоверие. После этого депутаты "Новых лиц" сменили в здании совета замки. 

    Согласно информации СМИ, Матюшина стоит за сохранение Беличанского леса, за сбережение которого от застройки между властью и общественностью около семи лет назад возник конфликт.

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