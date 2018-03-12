Обострение борьбы за власть в Коцюбинском. Появились новые подробности

КИЕВ, 12 мар — РИА Новости Украина. Главу Коцюбинского поселкового совета Ольгу Матюшина отстранили от должности после общественных слушаний о присоединении поселка к Киеву. Об этом она сообщила в Facebook.

"Волеизъявление общества вновь пытаются украсть. 7 марта регистратор, не имея никаких оснований, заменил в реестре мою фамилию как поселкового головы на фамилию депутата КСР Николая Еременко", — написала Матюшина.

"Это произошло сразу после того, как прошли общественные слушания, где почти 61% граждан высказались за присоединение к Киеву. Ирпенское дерибанне лобби, которое хочет поглотить Коцюбинское, организовало уже второе за последние 2 года ГКЧП, дав указание подконтрольному регистратору исполкома Ирпеня", — добавила Матюшина.

По ее словам "Николай Еременко — человек, который самопроголосился мэром поселка, имеет неуравновешенную психику, потому что серьезно злоупотребляет алкоголем".

"На действия регистратора я пожаловалась в прокуратуру (соответствующее заявление о преступлении отправлена ​​на имя Дмитрия Чибисова в тот же день) и готовлю иск в суд. Я и моя команда будем действовать исключительно в правовой плоскости", — написала Матюшина.

Ранее сообщалось о конфликте в Коцюбинском. Поселковому главе Коцюбинского Ольге Матюшиной объявляли недоверие. После этого депутаты "Новых лиц" сменили в здании совета замки.

Согласно информации СМИ, Матюшина стоит за сохранение Беличанского леса, за сбережение которого от застройки между властью и общественностью около семи лет назад возник конфликт.