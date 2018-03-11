В Киев едет американский астронавт, развернувший флаг Украины на орбите

КИЕВ, 11 мар — РИА Новости Украина. Киев 15 марта посетит американский астронавт Рэнди Брезник, сообщает сообщество "Новости Киева".

Встречу с Брезником, который дважды отправлялся в космос и совершил три выхода в открытый космос, проводит America House Kyiv.

Украинцы запомнили Брезника тем, что в прошлом году он опубликовал снимки Киева, сделанные с борта МКС. Также он стал вторым астронавтом после Леонида Каденюка, который развернул флаг Украины на околоземной орбите.

Известно, что в 2008 году Брезник и его жена усыновили мальчика, который родился в Украине.