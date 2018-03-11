В Киеве закрыт аварийный лицей, 500 детей учатся дистанционно

КИЕВ, 11 мар — РИА Новости Украина. Родители и учителя физико-математического лицея №142 в Соломенском районе Киева сообщают, что учебное заведение по решению властей перевели на дистанционное обучение, а лицей решено закрыть.
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"Наш дорогой лицей 142, г. Киева, Соломенского района был признан аварийным, и решением комиссии от 9 марта 2018 года был закрыт. Детей перевели на дистанционное обучение, а фактически — выброшены на улицу. А учителя должны настраивать процесс, находясь в аварийной постройке", — говорится в обращении родителей 500 учеников, которое опубликовано на странице Facebook Ольги Гальчинской.
По словам родителей учащихся лицея, на сегодня нет помещений, где их дети могут продолжить свое обучение. Нет средств на реконструкцию здания, как и сроков ее окончания.
"Письма в соответствующие инстанции написаны, но мы прекрасно понимаем, что это будут очередные отписки. Есть опасения, что кому-то приглянулось лакомое сооружение возле метро КПИ (переулок Политехнический, 2-а), ремонт будут буксовать, а затем просто отберут территорию", — говорится в обращении.
Напомним, в августе 2017 года в Измаиле (Одесская область) администрация военно-морского лицея сообщила, что учеников лицея переведут жить в помещение профтехучилища №9. Причиной таких действий стало размещение в здании лицея бойцов Нацгвардии.