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    В Киеве закрыт аварийный лицей, 500 детей учатся дистанционно

    (обновлено: )23811
    Родители и учителя физико-математического лицея №142 в Соломенском районе Киева узнали о закрытии учебного заведения из-за аварийного состояния здания 1936 года постройки.
    Здание лицея №142 в Киеве
    Фото wikimapia.org

    КИЕВ, 11 мар — РИА Новости Украина. Родители и учителя физико-математического лицея №142 в Соломенском районе Киева сообщают, что учебное заведение по решению властей перевели на дистанционное обучение, а лицей решено закрыть.

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    "Наш дорогой лицей 142, г. Киева, Соломенского района был признан аварийным, и решением комиссии от 9 марта 2018 года был закрыт. Детей перевели на дистанционное обучение, а фактически — выброшены на улицу. А учителя должны настраивать процесс, находясь в аварийной постройке", — говорится в обращении родителей 500 учеников, которое опубликовано на странице Facebook Ольги Гальчинской.

    Facebook Ольги Гальчинской
    Рекомендации по демонтаже здания киевского лицея №142

    По словам родителей учащихся лицея, на сегодня нет помещений, где их дети могут продолжить свое обучение. Нет средств на реконструкцию здания, как и сроков ее окончания.

    "Письма в соответствующие инстанции написаны, но мы прекрасно понимаем, что это будут очередные отписки. Есть опасения, что кому-то приглянулось лакомое сооружение возле метро КПИ (переулок Политехнический, 2-а), ремонт будут буксовать, а затем просто отберут территорию", — говорится в обращении.

    Напомним, в августе 2017 года в Измаиле (Одесская область) администрация военно-морского лицея сообщила, что учеников лицея переведут жить в помещение профтехучилища №9. Причиной таких действий стало размещение в здании лицея бойцов Нацгвардии.

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