В Киеве закрыт аварийный лицей, 500 детей учатся дистанционно

Фото wikimapia.org

КИЕВ, 11 мар — РИА Новости Украина. Родители и учителя физико-математического лицея №142 в Соломенском районе Киева сообщают, что учебное заведение по решению властей перевели на дистанционное обучение, а лицей решено закрыть.

Читайте также: Новая украинская школа. Что ждет первоклашек в 2018 году?

"Наш дорогой лицей 142, г. Киева, Соломенского района был признан аварийным, и решением комиссии от 9 марта 2018 года был закрыт. Детей перевели на дистанционное обучение, а фактически — выброшены на улицу. А учителя должны настраивать процесс, находясь в аварийной постройке", — говорится в обращении родителей 500 учеников, которое опубликовано на странице Facebook Ольги Гальчинской.

Facebook Ольги Гальчинской Рекомендации по демонтаже здания киевского лицея №142

По словам родителей учащихся лицея, на сегодня нет помещений, где их дети могут продолжить свое обучение. Нет средств на реконструкцию здания, как и сроков ее окончания.

"Письма в соответствующие инстанции написаны, но мы прекрасно понимаем, что это будут очередные отписки. Есть опасения, что кому-то приглянулось лакомое сооружение возле метро КПИ (переулок Политехнический, 2-а), ремонт будут буксовать, а затем просто отберут территорию", — говорится в обращении.

Напомним, в августе 2017 года в Измаиле (Одесская область) администрация военно-морского лицея сообщила, что учеников лицея переведут жить в помещение профтехучилища №9. Причиной таких действий стало размещение в здании лицея бойцов Нацгвардии.