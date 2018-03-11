В Киеве водитель сбил школьника

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КИЕВ, 11 мар — РИА Новости Украина. В Киеве случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадала 15-летний парень, пишет "Обозреватель".

Авария произошла на ул. Пражская, в Днепровском районе, недалеко от АЗС. Как рассказали медики, в результате аварии школьник получил перелом ноги и был госпитализирован в детскую клиническую больницу №2.

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Нарушил ли школьник правила дорожного движения, когда переходил дорогу, или виновником ДТП является водитель, на данный момент не известно.

Ранее сообщалось, что в Киеве на бульваре Дружбы народов в Киеве произошло ДТП с участием семи автомобилей.