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    Киев

    Минкульт прокомментировал похищение бюста Леси Украинки

    (обновлено: )30114
    Министерство культуры Украины обратилось к правоохранительным органам с просьбой уделить значительное внимание и оперативность при поиске виновных и возвращении культурной и исторической ценности в Музей Леси Украинки.
    Место, откуда был похищен бюст Леси Украинки
    facebook.com/Музей выдающихся деятелей украинской культуры

    КИЕВ, 10 мар — РИА Новости Украина. Министерство культуры Украины заявило, что похищение бюста Леси Украинки с фасада здания музея поэтессы в Киеве является актом вандализма.

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    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    "Министерство культуры Украины обращается к правоохранительным органам с просьбой уделить значительное внимание и оперативность при поиске виновных и возвращении культурной и исторической ценности в Музей Леси Украинки. А также обращается к общественным и художественным кругам не оставаться равнодушными к подобным проявлениям вандализма и неуважения к истории и культуре нашего государства", – говорится в сообщении на сайте ведомства.

    В Министерстве подчеркнули, что крайне обеспокоены "дерзким и циничным поступком".

    "Подобные преступлении действия свидетельствуют не только о неуважении к украинской культуре, но и о враждебном отношении к памяти и будущему украинской государственности", – заявили в Минкульте.

    В информации отмечается, что скульптурная композиция — уникальный бюст Леси Украинки с памятной доской, была установлена в 1971 г. к 100-летию со дня рождения писательницы, которое отмечалось на уровне ЮНЕСКО. Авторы композиции известные художники — скульптор Галина Кальченко и архитектор Анатолий Игнащенко — народные художники Украины и лауреаты Национальной премии имени Тараса Шевченко.

    Напомним, вандалы 4 марта украли бюст поэтессы Леси Украинки c фасада здания Музея Леси Украинки в Киеве.

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