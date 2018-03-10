Минкульт прокомментировал похищение бюста Леси Украинки

КИЕВ, 10 мар — РИА Новости Украина. Министерство культуры Украины заявило, что похищение бюста Леси Украинки с фасада здания музея поэтессы в Киеве является актом вандализма.

"Министерство культуры Украины обращается к правоохранительным органам с просьбой уделить значительное внимание и оперативность при поиске виновных и возвращении культурной и исторической ценности в Музей Леси Украинки. А также обращается к общественным и художественным кругам не оставаться равнодушными к подобным проявлениям вандализма и неуважения к истории и культуре нашего государства", – говорится в сообщении на сайте ведомства.

В Министерстве подчеркнули, что крайне обеспокоены "дерзким и циничным поступком".

"Подобные преступлении действия свидетельствуют не только о неуважении к украинской культуре, но и о враждебном отношении к памяти и будущему украинской государственности", – заявили в Минкульте.

В информации отмечается, что скульптурная композиция — уникальный бюст Леси Украинки с памятной доской, была установлена в 1971 г. к 100-летию со дня рождения писательницы, которое отмечалось на уровне ЮНЕСКО. Авторы композиции известные художники — скульптор Галина Кальченко и архитектор Анатолий Игнащенко — народные художники Украины и лауреаты Национальной премии имени Тараса Шевченко.

Напомним, вандалы 4 марта украли бюст поэтессы Леси Украинки c фасада здания Музея Леси Украинки в Киеве.