Жестокое избиение депутата. Задержаны семь человек

КИЕВ, 9 мар — РИА Новости Украина. В Киеве правоохранители задержали семерых участников столкновений, во время которых избили народного депутата Юрия Левченко. Об этом сообщает пресс-служба МВД в пятницу, 9 марта.

Фото со страницы Святослава Кутняка в Facebook Левченко после избиения

"Начато уголовное производство за хулиганство. В рамках расследования будут проведены все необходимые следственные действия. Семь участников события доставили в управление полиции", — говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве во время акции протеста против застройки парка был избит внефракционный депутат Верховной Рады Юрий Левченко.