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    Киев

    Жестокое избиение депутата. Задержаны семь человек

    (обновлено: )95286
    Начато уголовное производство за хулиганство. В рамках расследования будут проведены все необходимые следственные действия. Семь участников события доставили в управление полиции.
    В Киеве жестоко избили нардепа Левченко
    facebook.com/s.kutniak

    КИЕВ, 9 мар — РИА Новости Украина. В Киеве правоохранители задержали семерых участников столкновений, во время которых избили народного депутата Юрия Левченко. Об этом сообщает пресс-служба МВД в пятницу, 9 марта.

    "Начато уголовное производство за хулиганство. В рамках расследования будут проведены все необходимые следственные действия. Семь участников события доставили в управление полиции", — говорится в сообщении.

    Напомним, в Киеве во время акции протеста против застройки парка был избит внефракционный депутат Верховной Рады Юрий Левченко.

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