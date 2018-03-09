наверх
09.03.201813:18
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё
    Киев

    В Киеве жестоко избили нардепа Левченко. Фотофакт

    (обновлено: )1387141
    Как стало известно, у Левченко может быть химический ожог из-за применения нападавшими газового баллончика. Нардеп был госпитализирован.
    В Киеве жестоко избили нардепа Левченко
    facebook.com/s.kutniak

    КИЕВ, 9 мар — РИА Новости Украина. В Киеве избили народного внефракционного депутата Юрия Левченко, сообщил депутат Киеврады Святослав Кутняк на своей странице в Facebook.

    "Только что на улице Половецкой 25-27, где мы вместе с общиной с полчетвертого утра противостояли кличковским титушкам по благоустройству, чтобы защитить имущество местных жителей и не допустить незаконную застройку, наемники Кличко жестко (до потери сознания) избили народного депутата Юрия Левченко", — написал он.

    facebook.com/s.kutniak
    В Киеве жестоко избили нардепа Левченко

    По данным Кутняка, у  Левченко также может быть химический ожог из-за применения нападавшими газового баллончика. Нардеп был госпитализирован.

    Напомним, неизвестные избили двух мужчин, предположительно полицейских, во вторник на Майдане Незалежности в центре Киева, инцидент произошел в туалете McDonald’s около 17:00.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан
    Задержание Владимира Рубана в Донбассе
    Квитанция на оплату жилищно-коммунальных услуг
    Дело - труба! В Украине кризис с газом
    На месте ДТП с участием кортежа Порошенко
    Резонансное ДТП: кортеж Порошенко сбил пенсионера
    Вырубка леса. Архивное фото
    Криминальные войны в Украине