В Киеве жестоко избили нардепа Левченко. Фотофакт

КИЕВ, 9 мар — РИА Новости Украина. В Киеве избили народного внефракционного депутата Юрия Левченко, сообщил депутат Киеврады Святослав Кутняк на своей странице в Facebook.

"Только что на улице Половецкой 25-27, где мы вместе с общиной с полчетвертого утра противостояли кличковским титушкам по благоустройству, чтобы защитить имущество местных жителей и не допустить незаконную застройку, наемники Кличко жестко (до потери сознания) избили народного депутата Юрия Левченко", — написал он.

facebook.com/s.kutniak В Киеве жестоко избили нардепа Левченко

По данным Кутняка, у Левченко также может быть химический ожог из-за применения нападавшими газового баллончика. Нардеп был госпитализирован.

Напомним, неизвестные избили двух мужчин, предположительно полицейских, во вторник на Майдане Незалежности в центре Киева, инцидент произошел в туалете McDonald’s около 17:00.