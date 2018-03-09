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    Центр Киева в пятницу охраняют более полутысячи правоохранителей

    (обновлено: )84
    В центре Киева несут службу более 500 правоохранителей. За порядком, в частности, вблизи парка Шевченко, следят как полицейские, так и нацгвардейцы.
    Ситуация у памятника Тараса Шевченко
    informator.news/

    КИЕВ, 9 мар — РИА Новости Украина. В пятницу, 9 марта, более 500 правоохранителей обеспечивают правопорядок в центре Киева в ходе мероприятий по случаю празднования 204-й годовщины со дня рождения украинского поэта Тараса Шевченко.

    Кобзар Тараса Шевченко
    Исполнилось 204 года со дня рождения Тараса Шевченко

    Как сообщает полиция Киева, в парке Тараса Шевченко запланирован ряд акций, участие в которых, по данным организаторов, примет большое количество гостей.

    "Поэтому в центре Киева несут службу более 500 правоохранителей. За порядком, в частности, вблизи парка Шевченко, следят как полицейские, так и нацгвардейцы. Для недопущения провокаций и предупреждения правонарушений правоохранители проводят превентивные меры — проверка документов, поверхностный осмотр, работают кинологи, взрывотехники и группы коммуникации. При осложнении оперативной обстановки к охране правопорядка будут привлечены резервы правоохранителей", — сообщает полиция.

    Также сообщается, что в связи с запланированными мероприятиями перекрыто движение транспорта по некоторым центральным улицам.

    По данным украинских СМИ, в пятницу с утра протестующие против действующей власти прорвались к памятнику украинскому поэту Тарасу Шевченко в центре Киева и намерены помешать президенту Украины Петру Порошенко возложить цветы. Вместе с тем, ситуация на месте спокойная, столкновений нет.

    Ежегодно 9 марта на Украине празднуют день рождение Тараса Шевченко, в этот день проходят торжественные мероприятия с руководством страны.

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