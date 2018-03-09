Из-за Тараса Григорьевича. В Киеве перекрывают ряд улиц

КИЕВ, 9 мар — РИА Новости Украина. В пятницу в Киеве отменяют остановки общественного транспорта и перекрывают ряд улиц из-за проведениея мероприятий к 204-летию со дня рождения Тараса Шевченко, сообщает пресс-служба КГГА.

Среди прочего, временно отменены в обоих направлениях остановки троллейбусных маршрутов №№ 5, 8, 9, 17 и автобусных маршрутов № 21, № 114, № 118 на бульваре Т. Шевченко и улице Владимирской.

Движение транспорта будет перекрыто на улице Владимирской (от ул. Льва Толстого до бульвара Т. Шевченко), бульваре Т. Шевченко (от ул. Владимирской до ул. Пушкинской), ул. Терещенковской (от ул. Л. Толстого до ул. Б. Хмельницкого).

К тому же отменены остановки:

— троллейбусных маршрутов №№ 5, 8, 9, 17 — остановка ст. м. Университет на ул. Владимирской;

— автобусных маршрутов № 24, № 114, № 118 и троллейбусных №№ 5, 8, 9, 17 — остановка ул. Владимирская на бульваре Т. Шевченко в обоих направлениях;

— автобусных маршрутов № 24, № 114, № 118 — остановка Бульвар Т. Шевченко в направлении железнодорожного вокзала.

Напомним, в пятницу украинцы отмечают 204 года со дня рождения Тараса Шевченко.