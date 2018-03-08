В Киеве мужчина решил спор на дороге с помощью помпового ружья

Фото dtp.keiv.ua

КИЕВ, 8 мар — РИА Новости Украина. В Киеве очевидцы сделали фотографию мужчины, вооруженного помповым ружьем, который потребовал от другого водителя освободить ему полосу для проезда.

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Спор произошел на улице Госпитальной, где полосу для движения не поделили Volvo и Mercedes. Водитель последнего вышел из салона с помповым ружьем в руках и потребовал пропустить его.

Фото dtp.keiv.ua В Киеве водитель Mercedes решил спор на дороге с помощью помпового ружья

После публикации в социальных сетях фото с места происшествия водитель Mercedes прислал свой комментарий о происшедшем (лексика автора сохранена).

"На фото я, зовут меня Рудольф Кирнос. Сообщаю всем заинтересованным читателям, комментаторам, просто умникам: 06.03.2018, примерно в 15:00, я, управляя своим служебным автомобилем Мерседес, двигался в своей полосе по ул. Госпитальной. На встречу мне, по МОЕЙ ПОЛОСЕ ДВИЖЕНИЯ вылетел внедорожник Вольво, преградив мне проезд. На мою просьбу пропустить меня ПО МОЕЙ ПОЛОСЕ ДВИЖЕНИЯ ответили отказом. Я не езжу по встречке, я не паркуюсь на тротуарах. Но я ненавижу хамов и быдло. Вам не нравится Мерседес? Дома побейтесь головой о холодное отопление. Если в нашей стране единственный аргумент осадить хама это помповое ружье — значит так этому и быть. Вольво сдало назад, снимая меня на мобильный и испортив запах в салоне. Я не говорю, что я на 100% прав, но положите руку на сердце, вы не устали? От уродов, едущих по вашей полосе движения? От уродов, паркующихся где ИМ удобно? Я персонально отвечу всем, кто прокомментировал эти картинки. Прошу прощения у всех, кого это задело. От себя хочу сказать, я не вор, не олигарх, я тот чувак, который живет рядом с вами. Я езжу на этой машине, только потому, что ВСЕГДА, когда едут по моей полосе движения, я заставляю сдать назад. С оружием, без, по-барабану. Хотите чего-нибудь добиться в этой жизни? Хотя-бы просто едьте ПО СВОЕЙ ПОЛОСЕ, устраняя препятствия, хамам иногда просто достаточно показать пустой дробовик, чтобы быдломасса быстро включила задний ход. Еще раз приношу извинения невольным свидетелям инцидента, я никого не хотел напугать", — цитирует dtp.kiev.ua ответ нарушителя спокойствия.

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