В Киеве на взятке задержали крупного "строительного" чиновника

КИЕВ, 8 мар — РИА Новости Украина. В Киеве в среду, 7 марта, в момент получения взятки в размере 330 тысяч гривен был задержан руководитель государственного предприятия "Киевоблстройинвест", сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

"Директора ГП КОГА "Киевоблстройинвеста" задержали с поличным во время получения всей суммы неправомерной выгоды", – говорится в сообщении.

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В прокуратуре добавили, что руководитель госпредприятия требовал от строительной компании "откат" в размере 12 200 долларов за "решение вопроса" о перечислении денег за фактически выполненные этой компанией работы по строительству детского сада в Киевской области.

Сейчас задержанному готовят сообщение о подозрении и решают вопрос об избрании ему меры пресечения.

Прокуратура Киева Задержание руководителя ГП "Киевоблстройинвест"

Ранее сообщалось, что СБУ задержала на крупной взятке группу ровенских таможенников.