В Киеве пикетировали посольство Италии и требовали освободить бойца АТО

КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. Под посольством Италии в Киеве состоялась акция "Free Markiv" в поддержку задержанного бойца АТО Виталия Маркива.

Активисты требовали честного суда для задержанного в Италии украинца.

Участники акции прошли от Майдана Незалежности.

"Мы также требуем изменения меры пресечения для Маркива на такой, которая не связана с содержанием под стражей. В то же время, украинская сторона на официальном уровне готова сотрудничать с итальянскими компетентными органами. Мы настроены на поиск правды и призываем избегать политизации этого уголовного дела, как и легкомысленных и быстрых, неправильных выводов", — отметил один из боевых побратимов Маркива.

Ранее сообщалось, что 17 июля 2017 года состоялся шестичасовой допрос Маркива, в ходе которого сторона защиты заявила о невиновности подозреваемого и отсутствии прямых доказательств его причастности к факту гибели итальянского фоторепортера Андреа Роккелли.

Маркива арестовали 30 июня в Италии по подозрению в причастности к гибели фоторепортера Андреа Роккелли и его переводчика Андрея Миронова вблизи Славянска в Донецкой области в 2014 году. Как сообщалось, при обстреле выжил французский журналист Уильям Рогелон, который впоследствии и дал показания, на основе которых был задержан Маркив.