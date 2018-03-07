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    Киев

    В Киеве пикетировали посольство Италии и требовали освободить бойца АТО

    (обновлено: )15304
    Участники акции "Free Markiv" требовали честного суда для задержанного в Италии украинца Виталия Маркива.
    Международная акция Free Markiv
    Міжнародна акція "Free Markiv"

    КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. Под посольством Италии в Киеве состоялась акция "Free Markiv" в поддержку задержанного бойца АТО Виталия Маркива. 

    Активисты требовали честного суда для задержанного в Италии украинца.  

    Участники акции прошли от Майдана Незалежности. 

    Міжнародна акція "Free Markiv"
    Международная акция "Free Markiv"
    Міжнародна акція "Free Markiv"
    Международная акция "Free Markiv"

    "Мы также требуем изменения меры пресечения для Маркива на такой, которая не связана с содержанием под стражей. В то же время, украинская сторона на официальном уровне готова сотрудничать с итальянскими компетентными органами. Мы настроены на поиск правды и призываем избегать политизации этого уголовного дела, как и легкомысленных и быстрых, неправильных выводов", — отметил один из боевых побратимов Маркива.

    Ранее сообщалось, что 17 июля 2017 года состоялся шестичасовой допрос Маркива, в ходе которого сторона защиты заявила о невиновности подозреваемого и отсутствии прямых доказательств его причастности к факту гибели итальянского фоторепортера Андреа Роккелли. 

    Маркива арестовали 30 июня в Италии по подозрению в причастности к гибели фоторепортера Андреа Роккелли и его переводчика Андрея Миронова вблизи Славянска в Донецкой области в 2014 году. Как сообщалось, при обстреле выжил французский журналист Уильям Рогелон, который впоследствии и дал показания, на основе которых был задержан Маркив.

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