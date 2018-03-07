Предпраздничный Киев. Столица стоит в 9-балльных пробках

КИЕВ, 8 мар — РИА Новости Украина. Днем в среду, 7 марта, в Киеве уровень пробок уже достиг отметки в 9 баллов, как видно на сервисе Google-карты.

Движение затруднено в центре Киева. Среди прочего есть пробки в районе станций метро "Дружбы народов", "Лыбидская", "Дворец Украина", "Олимпийская", "Университет", "Театральная", "Золотые ворота", "Кловская", "Майдан независимости", "Крещатик", "Контрактовая площадь," Почтовая площадь" и другие.

также есть заторы на проспекте Победы, улицах Большая Житомирская, Вячеслава Чорновила, Богдана Хмельницкого, Владимирской, бульварах Леси Украинский и Дружбы Народов, на Подоле, Набережном шоссе, Большая Васильковская и всех прилегающих к ним улицах.

Также, пробки есть на улице Саперно-Слободская (в сторону Южного моста), проспекте Соборности, Семена Скляренко, Богатырская и других.

Отметим, что пробки наблюдаются в Киеве уже который день подряд из-за погодных условий.