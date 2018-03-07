Осторожно, гололед! В Киеве столкнулись сразу семь машин

КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. В Киеве в ночь на 7 марта на проспекте Леся Курбаса произошла массовая авария, сообщают "Вартові.Еспресо".

Сообщается, что столкнулись сразу 7 авто: Nissan, Ford, два авто Citroen и три автомобиля Skoda. Отмечается, что основной причиной ДТП стала гололедица.

espreso.tv Массовое ДТП произошло в Киеве

"На место событий прибыли два патруля полиции и "скорой", но все участники ДТП от медпомощи отказались. Водители очень возмущены действиями коммунальных служб, которые уже после ДТП начали посыпать дорогу", — отмечают в издании.

espreso.tv Массовое ДТП произошло в Киеве

Из-за аварии полиция полностью перекрыла проспект.

Напомним, ранее автомобиль из кортежа президента Петра Порошенко сбил пенсионера в центре Киева. ДТП произошло около 11.45. Пенсионер пострадал, но смог подняться самостоятельно. Он был госпитализирован.