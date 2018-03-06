Киев опять встал в пробках. 9 баллов

КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. Во вторник, 6 марта, во второй половине дня пробки в Киеве достигли 9 баллов, передает Страна.

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На правом берегу автомобильные заторы образовались по бульвару Шевченко, ул. Владимирской, Крещатику, Пушкинской, Тарасовской, Жилянской, Московской, Коновальца, Сечевых Стрельцов, Бульварно-Кудрявской.

На левом берегу пробки только в районе Дарницкой площади и на отдельных участках ул. Бориспольской.

Ожидается, что ситуация на дорогах Киева нормализуется к 20:00.

Напомним, в понедельник в середине дня в Киеве уровень дорожных заторов достиг 9 баллов, парализовано движение на центральных улицах столицы.