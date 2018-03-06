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    Киев

    Поселок Коцюбинское решил присоединиться к Киеву

    (обновлено: )13101
    Как сообщила председатель поселка Коцюбинское, за присоединение к Киеву проголосовал почти 61% участников общественных слушаний.
    Жители поселка Коцюбинское
    Ольга Матюшина, facebook

    КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. Жители поселка Коцюбинское Киевской области провели общественные слушания, на которых большинство присутствующих проголосовали за присоединение поселка к Киеву.

    Об этом на своей странице в Facebook сообщила председатель поселка Ольга Матюшина.

    "Рабочая группа подсчитала результаты голосования во время общественных слушаний… За Киев проголосовал почти 61%. Против — 37,5. Воздержались почти 1,2%…Результаты будут мной направлены в Киевсовет и в парламент. Подчеркиваю, что я во время голосования не принимала в нем участия и к этому же призвала депутатов. Наша задача донести мнение общественности в парламент — единственный орган государства, который может решать такие вопросы, как изменения границ населенных пунктов. Понимаю, что все переживают за безопасность документов в совете, потому что сегодня была попытка даже похитить документы во время заседания. Поэтому медлить с отправкой обращение в парламент мы не будем", — написала Матюшина.

    Ольга Матюшина, facebook
    Пост Ольги Матюшиной

    Ранее сообщалось о конфликте в Коцюбинском. Поселковому главе Коцюбинского Ольге Матюшиной объявляли недоверие. После этого депутаты "Новых лиц" сменили в здании совета замки. 

    Согласно информации СМИ, Матюшина стоит за сохранение Беличанского леса, за сбережение которого от застройки между властью и общественностью около семи лет назад возник конфликт.

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