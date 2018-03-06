Полиция сообщила подробности ДТП с кортежем в центре Киева

КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. У пожилого мужчины, пострадавшего в результате наезда автомобиля из кортежа в Киеве, по предварительным данным, перелом ноги и сотрясение головного мозга, мужчина 1930 года рождения госпитализирован, сообщает во вторник пресс-служба столичной полиции.

ДТП произошло в Печерском районе столицы на перекрестке улиц Шелковичная и Институтская. По данным СМИ, мужчину сбило авто из президентского кортежа.

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"Служебный автомобиль полиции во время движения в кортеже, который сопровождал лицо, в отношении которого осуществляется государственная охрана, сбил пешехода: мужчина внезапно вышел на проезжую часть улицы на запрещающий сигнал регулировщика", — сказано в сообщении.

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На месте происшествия работают патрульные полицейские, следователи Главного управления Нацполиции в Киеве и сотрудники прокуратуры. Устанавливаются все обстоятельства ДТП.