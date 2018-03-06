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    Киев

    Полиция сообщила подробности ДТП с кортежем в центре Киева

    (обновлено: )326
    По данным правоохранителей, служебный автомобиль из кортежа сбил пешехода, который "внезапно вышел на проезжую часть улицы на запрещающий сигнал регулировщика" в центре Киева.
    На месте ДТП с участием кортежа Порошенко. Пострадавший мужчина
    glavcom.ua

    КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. У пожилого мужчины, пострадавшего в результате наезда автомобиля из кортежа в Киеве, по предварительным данным, перелом ноги и сотрясение головного мозга, мужчина 1930 года рождения госпитализирован, сообщает во вторник пресс-служба столичной полиции.

    Кортеж президента на скорости сбил пенсионера. Полное видео
    facebook.com/sergey.orlov
    Кортеж президента на скорости сбил пенсионера. Полное видео (18+)

    ДТП произошло в Печерском районе столицы на перекрестке улиц Шелковичная и Институтская. По данным СМИ, мужчину сбило авто из президентского кортежа.

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    "Служебный автомобиль полиции во время движения в кортеже, который сопровождал лицо, в отношении которого осуществляется государственная охрана, сбил пешехода: мужчина внезапно вышел на проезжую часть улицы на запрещающий сигнал регулировщика", — сказано в сообщении.

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    На месте происшествия работают патрульные полицейские, следователи Главного управления Нацполиции в Киеве и сотрудники прокуратуры. Устанавливаются все обстоятельства ДТП.

    glavcom.ua
    На месте ДТП с участием кортежа Порошенко. Пострадавший мужчина

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