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    В центре Киева кортеж Порошенко сбил мужчину - СМИ

    (обновлено: )3282110
    По данным СМИ, автомобиль, совершивший ДТП, остался на месте происшествия. Пострадавший мужчина смог самостоятельно подняться. Патрульные оказали первую медицинскую помощь и вызвали "скорую".
    На месте ДТП с участием кортежа Порошенко
    vesti-ukr.com

    КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. Президентский кортеж сбил пожилого мужчину во вторник около 11:45 на пересечении улиц Шелковичная и Институтская в Киеве, пишут Вести.

    Автомобиль, совершивший ДТП, остался на месте происшествия, остальные продолжили движение. На капоте авто есть вмятина.

    На месте ДТП с участием кортежа Порошенко
    vesti-ukr.com
    Появились первые фото с места ДТП с участием кортежа Порошенко

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    Мужчина серьезно пострадал, но смог подняться и сесть на лавочку на тротуаре. Патрульные полицейские оказали ему первую медицинскую помощь и вызвали скорую.

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    В феврале кортеж премьер-министра Канады Джастина Трюдо попал в аварию в Калифорнии (США), сам глава правительства не пострадал.

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