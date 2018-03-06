В центре Киева кортеж Порошенко сбил мужчину - СМИ

КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. Президентский кортеж сбил пожилого мужчину во вторник около 11:45 на пересечении улиц Шелковичная и Институтская в Киеве, пишут Вести.

Автомобиль, совершивший ДТП, остался на месте происшествия, остальные продолжили движение. На капоте авто есть вмятина.

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Мужчина серьезно пострадал, но смог подняться и сесть на лавочку на тротуаре. Патрульные полицейские оказали ему первую медицинскую помощь и вызвали скорую.

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В феврале кортеж премьер-министра Канады Джастина Трюдо попал в аварию в Калифорнии (США), сам глава правительства не пострадал.