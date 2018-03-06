В КГГА объяснили, когда город освободят из снежного плена

КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. В понедельник утром, 5 марта, на столичных дорогах работали 498 единиц снегоуборочной техники и более пяти тысяч коммунальщиков. Об этом сообщил замглавы Киевской городской госадминистрации Дмитрий Давтян.

По его словам, только в ночь с субботы на воскресенье коммунальщики вывезли рекордное количество снега — 14 тысяч тонн. Также сообщается, что задача столичной власти на ближайшие дни — обеспечить вывоз снега, а также уборка второстепенных улиц и межквартальных проездов.

Какие меры принимаются для облегчения передвижения в городе пешеходов, в эфире радиостанции Голос Столицы рассказала советник зампредседателя Киевской городской государственной администрации Петра Пантелеева Юлия Грамотная.

"Можно заметить, что после выходных тракторы повторно ездят, и снег с тротуаров складывают в продолговатые валки, для того, чтобы потом шла техника, и она его собирала. Все тротуары, они будут убраны, мы сейчас концентрируемся на этой работе, а также на работе по очистке крыш, поскольку есть опасность падения сосулек и снега на тротуары, и в ближайшие дни мы надеемся продемонстрировать результат", — пообещала Грамотная.

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