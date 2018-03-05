наверх
05.03.201820:48
Курсы валют НБУ
  • USD26.54- 0.13
  • EUR32.67+ 0.21
Рубрики
Ещё
    Киев

    В Киеве сосулька разбила голову женщине

    (обновлено: )52
    Сообщается, что 65-летняя женщина с сотрясением головного мозга была доставлена врачами в клиническую больницу скорой помощи.
    Киев в плену непогоды - в столицу вернулись морозы
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 5 мар — РИА Новости Украина. В Киеве на голову 65-летней прохожей упал кусок льда, когда женщина выходила из первого парадного дома на ул. Владимира Маяковского, 42/13, на жилмассиве Троещина.

    Уборка снега в Киеве
    REUTERS Gleb Garanich
    Унесенные снегом. Киевляне сидят по домам и "благодарят" Кличко

    В результате пострадавшая получила сотрясения головного мозга и была доставлена врачами в клиническую больницу скорой помощи, сообщает "Обозреватель".

    Из-за температурных колебаний на крышах тысяч столичных зданий образовались гирлянды сосулек. Длина некоторых превышает один метр.

    По городу уже работают бригады по очистке наледей, однако оперативно очистить все дома от сосулек не получится. Поэтому спасатели советуют прохожими держаться подальше от фасадов.

    Добавим, что за неубранные сосульки и снежные глыбы несет ответственность балансодержатель. Это может быть ЖЭК, общество совладельцев многоквартирных домов, кооперативы или обслуживающая компания.

    Если несчастный случай произошел возле административного здания, необходимо документально установить, кто осуществляет уборку снега.

    В любом случае опасная зона должна быть ограждена предупреждающей лентой. Виновным грозят штрафы — вплоть до уголовной ответственности.

    Напомним, согласно заявлению Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, синоптики предупредили об ухудшении погодных условий по всей стране 3 марта 2018 года.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Подземное хранилище газа. Архивное фото
    Дело - труба! В Украине кризис с газом
    Кинотеатр "Долби", на сцене которого прошла 90-я церемония награждения наградами Американской киноакадемии "Оскар"
    Церемония "Оскар": триумф "Формы воды"
    Последствия обстрела Авдеевки
    Донбасс: новое перемирие
    Евро
    Выборы в Италии: победа "правых" грозит ЕС