В Киеве сосулька разбила голову женщине

КИЕВ, 5 мар — РИА Новости Украина. В Киеве на голову 65-летней прохожей упал кусок льда, когда женщина выходила из первого парадного дома на ул. Владимира Маяковского, 42/13, на жилмассиве Троещина.

В результате пострадавшая получила сотрясения головного мозга и была доставлена врачами в клиническую больницу скорой помощи, сообщает "Обозреватель".

Из-за температурных колебаний на крышах тысяч столичных зданий образовались гирлянды сосулек. Длина некоторых превышает один метр.

По городу уже работают бригады по очистке наледей, однако оперативно очистить все дома от сосулек не получится. Поэтому спасатели советуют прохожими держаться подальше от фасадов.

Добавим, что за неубранные сосульки и снежные глыбы несет ответственность балансодержатель. Это может быть ЖЭК, общество совладельцев многоквартирных домов, кооперативы или обслуживающая компания.

Если несчастный случай произошел возле административного здания, необходимо документально установить, кто осуществляет уборку снега.

В любом случае опасная зона должна быть ограждена предупреждающей лентой. Виновным грозят штрафы — вплоть до уголовной ответственности.

Напомним, согласно заявлению Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, синоптики предупредили об ухудшении погодных условий по всей стране 3 марта 2018 года.