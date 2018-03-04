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    Киевские власти решили возобновить учебу в школах с 5 марта

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    Дело - труба! В Украине кризис с газом (755)

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    Киевская госадминистрация выполняет рекомендации кризисного комитета при Министерстве энергетики и угольной промышленности Украины.
    Ученики
    УНИАН

    КИЕВ, 4 мар — РИА Новости Украина. Киевская городская госадминистрация приняла решение возобновить учебу в столичных школах с 5 марта, говорится на сайте КГГА.

    Петр Порошенко
    REUTERS Gleb Garanich
    Удачно прикрутили. Порошенко поблагодарил украинцев

    Ранее кризисный комитет при Министерстве энергетики и угольной промышленности рекомендовал всем учебным заведениям Украины возобновить обучение, прерванное из-за введенного режима экономии газа.

    "Возобновить с 5 марта 2018 года образовательный процесс в учреждениях дошкольного, общего среднего, профессионально-технического образования города Киева", — говорится в приказе киевского Департамента образования и науки, молодежи и спорта.

    Напомним, в связис тем, что "Газпром" прекратил поставки "Нафтогазу" руководство Украины обратилось к населению с просьбой "прикрутить" котлы и ввело режим экономии до 6 марта, а из-за дефицита газа в Украине были закрыы школы, вузы, а ТЭЦ перешли на мазут.

    Президент Петр Порошенко решил подать личный пример и пообещал снизить потребление газа в своем доме. Эта инициатива быстро приобрела форму флешмоба в сетях с хештегом "прикрути".

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