Киевские власти решили возобновить учебу в школах с 5 марта

КИЕВ, 4 мар — РИА Новости Украина. Киевская городская госадминистрация приняла решение возобновить учебу в столичных школах с 5 марта, говорится на сайте КГГА.

Ранее кризисный комитет при Министерстве энергетики и угольной промышленности рекомендовал всем учебным заведениям Украины возобновить обучение, прерванное из-за введенного режима экономии газа.

"Возобновить с 5 марта 2018 года образовательный процесс в учреждениях дошкольного, общего среднего, профессионально-технического образования города Киева", — говорится в приказе киевского Департамента образования и науки, молодежи и спорта.

Напомним, в связис тем, что "Газпром" прекратил поставки "Нафтогазу" руководство Украины обратилось к населению с просьбой "прикрутить" котлы и ввело режим экономии до 6 марта, а из-за дефицита газа в Украине были закрыы школы, вузы, а ТЭЦ перешли на мазут.

Президент Петр Порошенко решил подать личный пример и пообещал снизить потребление газа в своем доме. Эта инициатива быстро приобрела форму флешмоба в сетях с хештегом "прикрути".